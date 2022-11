O motivo que levou Tim Burton a dirigir a série ‘Wandinha’

Com um gosto peculiar por coisas sombrias e mórbidas, Wandinha sente que não se encaixa muito bem aos moldes dos adolescentes “normais”. Para além da sensação de não pertencimento, que a esmagadora maioria dos jovens experimenta nesta fase da vida, o cineasta Tim Burton compartilha muitas características em comum com a filha de Mortícia e Gomez da Família Addams. A identificação foi um dos principais motivos que levou o diretor a aceitar o convite para comandar a série Wandinha, que acaba de estrear na Netflix.

Na produção, a garota trevosa interpretada por Jenna Ortega é expulsa de um colégio e vai parar na Escola Nunca Mais, uma espécie de internato para jovens excluídos — o que inclui criaturas mágicas como sereias e lobisomens. Lá, ela passa por uma jornada de amadurecimento enquanto usa seu jeito peculiar para solucionar o mistério de um monstro que está matando pessoas pelas redondezas. Em entrevista à revista Empire, Tim Burton revelou o que mais lhe chamou a atenção na história de Wandinha. “Quando li esse roteiro, me identifiquei com o modo como eu me sentia na escola e como um adolescente se sente em relação aos seus pais. Isso deu à Família Addams um tipo diferente de realidade. Foi uma combinação interessante.”

O gosto por monstros e o charme sombrio também são elementos que Burton divide não só com a protagonista, mas com todo o visual de A Família Addams. O diretor contou como o fascínio por monstros e pelos assuntos macabros fez com que, desde sempre, as pessoas o enxergassem de forma diferente, assim como Wandinha, tida até mesmo entre os excluídos da Escola Nunca Mais como a estranha. Ao explorar este universo, dedicando-se com mais afinco a história de um dos membros da família, a série traz um frescor juvenil ao universo dos Addams pela perspectiva de uma jovem ácida e que não tem medo de ser quem é — algo que Tim Burton com certeza entende.