O motivo que fez Angelina Jolie repensar a carreira de atriz

Filha de dois grandes astros de Hollywood, Angelina Jolie cresceu cercada pelo glamour do cinema a não demorou a perseguir a carreira de atriz. Se a escolha da profissão fosse feita hoje em dia, no entanto, o estrelato não estaria entre as suas opções. “Eu não seria atriz hoje. Quando eu estava começando, não havia tanta expectativa de ser super pública, de compartilhar tanta coisa”, declarou ela em entrevista ao jornal americano The Wall Street Journal.

Fruto da relação dos atores Jon Voight e Marcheline Bertrand, a americana que cresceu cercada pela fama dos pais disse que nunca viu a indústria de maneira grandiosa. “Como cresci em Hollywood, nunca fiquei muito impressionada com isso. Nunca considerei isso significativo ou importante”, disse ela.

A infância privilegiada, inclusive, é apontada por ela como um motivo primordial para o seu envolvimento com causas sociais e políticas. “Eu cresci num lugar bastante superficial. De todos os lugares do mundo, Hollywood não é o mais saudável. Então você busca autenticidade”, disparou ela alfinetando as aparências da indústria hollywoodiana. “Por que gosto de passar tempo com pessoas que sobreviveram e são refugiadas? Porque eles enfrentaram tantas coisas na vida que isso traz à tona não apenas força, mas humanidade…”, complementou.

Separada de Brad Pitt desde 2016, a atriz comentou ainda que a separação do marido modificou a dinâmica da sua vida. “Perdi a capacidade de viver e viajar com a mesma liberdade”, disse ela, expressando ainda a vontade de se mudar para a sua casa no Camboja “quando puder”.

