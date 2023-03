O motivo por trás da saída de Silvio de Abreu da HBO

O dramaturgo Silvio de Abreu deixou o cargo de supervisor de novelas da HBO Max nesta semana e, seguindo o novo modelo de mercado adotado pela Globo nos últimos anos, alterou seu acordo com o streaming do HBO para contrato por obra. Procurada por VEJA, a Warner Bros. Discovery, grupo dono da HBO, confirmou o encerramento do contrato de exclusividade com o autor.

Segundo a empresa, Abreu supervisionou cinco novelas, sendo duas para o Brasil, e as outras três para Argentina, Colômbia e México. Os projetos já foram roteirizados, mas ainda não entraram em produção. VEJA apurou que um dos motivos para a decisão pode ter sido a demora para início de gravações, como Beleza Fatal (antes intitulada Segundas Intenções), novela escrita por Rapahel Montes e promessa de ser o primeiro folhetim da HBO Max, mas que está na gaveta há meses. Agora, o executivo está livre para assumir compromissos com outros serviços de streaming.

“Foi um período de muito trabalho e grande aprendizagem. O novo mercado do streaming é muito estimulante e desafiador. Pude conhecer autores extremamente talentosos e competentes, de hábitos e culturas diferentes e supervisionar histórias apaixonantes que, tenho certeza, vão atrair o interesse da audiência global. Depois desse período tão intenso de trabalho, prefiro me dedicar a projetos específicos em que eu possa escolher e gerenciar melhor o meu tempo de dedicação”, explicou Silvio de Abreu em nota enviada pela Warner. “Esperamos que, dentro desse novo modelo de relacionamento, ele nos traga ainda mais projetos e possamos desenvolver conteúdos incríveis”, declarou Tomás Yankelevich, diretor de conteúdo da Warner Bros. Discovery.

Beleza Fatal tem previsão de iniciar suas gravações a partir do segundo semestre deste ano.

Antigo diretor de dramaturgia da Globo, Silvio de Abreu é o autor de novelas de sucesso, como Torre de Babel (1998) e Belíssima (2005). Trabalhou na emissora entre e 1978. Em 2021, foi contratado pela HBO Max.