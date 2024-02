O maior perrengue de Juliana Paes na nova fase de ‘Renascer’

A segunda fase de Renascer começou nessa segunda-feira, 5, com uma passagem de tempo que trouxe para as telas novos atores e personagens mais velhos. Mas nem todo mundo ganhou novos intérpretes: Juliana Paes seguiu como Jacutinga, e passou por um longo processo de maquiagem para que parecesse mais velha — tirar todo esse reboco, no entanto, parece mais perrengue do que colocá-lo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz de 44 anos aparece retirando a “pele” da personagem com o auxílio de profissionais. “Fazer é bom, mas tirar olha a loucura que é”, diz ela, brincando que estaria passando por uma espécie de peeling para rejuvenescer. Ainda em clima de humor, Juliana brincou com as palavras se referindo ao processo de maquiagem como “rejuvelhecimento”.

Quem vê pronto… não sabe o trabalhão que dá! #Renascer pic.twitter.com/IDtTfl1CXn — Juliana Paes (@julianapaes) February 5, 2024

A nova fase

Enquanto a primeira fase da trama ficou marcada pelo amor tocante de Santinha e José Inocêncio, e pela morte trágica que endureceu o fazendeiro, a segunda terá um embate direto entre pai e filho, que disputam o amor da mesma mulher. Encantado com a jovem Mariana (Theresa Fonseca), recém-chegada na casa de Jacutinga (Juliana Paes), João Pedro oferece à garota um emprego na fazenda do pai, decisão que vai criar ainda mais tensão no relacionamento dos dois.

Alvo de disputa entre pai e filho, Mariana é neta de Belarmino, antigo desafeto de José Inocêncio, e esconde suas intenções de recuperar as terras do avô. A jovem seduz Pedro para chegar a Inocêncio, que também se encanta por ela e a pede em casamento. Um novo conflito ainda movimenta a trama: herdeiro de Firmino (Enrique Diaz), o coronel Egídio Coutinho (Vladimir Brichta) fará de tudo para destruir o império de Inocêncio.

