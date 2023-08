O limbo constrangedor dos atores de ‘Modern Family’ após fim da série

Uma das comédias mais aclamadas da TV, a série Modern Family entreteu o público e acumulou prêmios entre 2009 e 2020, encerrando a jornada de uma família um tanto peculiar ao longo de onze temporadas. Três anos depois – e uma pandemia no meio –, o popular elenco, contudo, não conseguiu surfar na fama pós-série. Muitos ainda amargaram participações um tanto embaraçosas em reality shows. Confira a seguir por onde andam os principais atores de Modern Family.

Julie Bowen e Ty Burrell, o casal Claire e Phil Dunphy

Desde o fim da série, o casal emblemático de Modern Family não emplacou nenhum grande projeto. Julie vem fazendo papéis pequenos em comédias esquecíveis, como A Fita Cassete e O Halloween do Hubie, com Adam Sandler, além de dublagem de animações. Pouco após o encerramento de Modern Family, Ty Burrell optou por investir em seu lado empreendedor: ele criou uma produtora e tem um bar e um restaurante. Como ator, só fez, desde então, a dublagem do personagem Jack Harris em Duncanville.

Sarah Hyland, Ariel Winter e Nolan Gould, os irmãos Dunphy

Intérprete da irmã mais velha Haley, Sarah parecia ter um futuro promissor breve – antes mesmo do fim da série, ela já fazia alguns filmes e participações em outras produções para streaming e TV. Na prática, não tem sido bem assim. Atualmente, Sarah é apresentadora do reality show de namoro americano Love Island. Recentemente, ela virou notícia ao ser espinafrada ao vivo por um dos participantes, que a acusou de ser parcial. A irmã do meio, Ariel, que interpretava Alex, também não decolou – e na semana passada ela saiu de um reality show de sobrevivência, o Stars on Mars. Já Nolan Gould, o caçula Luke, também participou de reality shows e fez pontas em séries e filmes. Atualmente, ele tirou um sabático para viajar o mundo.

Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson, o casal Cameron e Mitchell

Os atores do pop casal gay da série reforçam o time dos que ainda não emplacaram pós-série. Stonestreet, o Cameron, apresentou o reality show de game Domino Master e vem fazendo dublagens – seu principal trabalho desde a série é dar voz ao cão Duke, da animação Pets. Ferguson, enquanto isso, investe em um podcast pessoal e pontas em produções, como o filme O Urso do Pó Branco.

Ed O’Neill e Sofia Vergara, o casal Jay e Gloria Pritchett

A dupla é a mais bem sucedida dos colegas de elenco. Veterano da TV, O’Neill lança este ano a minissérie esportiva The Sterling Affairs, da FX, na pele de Donald T. Sterling, controverso advogado e empresário bilionário que foi dono do time de basquete profissional Los Angeles Clippers. Sofia também vai estrelar, em breve, uma minissérie na qual interpreta uma personagem real polêmica: a traficante colombiana Griselda Blanco. A atriz já soma diversos filmes feitos com um empurrão da fama advinda do papel da divertida Gloria.

Rico Rodriguez e Aubrey Anderson-Emmons, o elenco-mirim Manny e Lily

Após a série, Rico vem se dedicando a um podcast de mistério chamado How to Win Friends and Disappear People. Já Aubrey, hoje aos 16 anos, é uma celebridade nas redes sociais, especialmente no TikTok. Veja como ambos estão abaixo:

