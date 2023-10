‘O Lado Bom de ser Traída’: filme picante chega a topo mundial da Netflix

Atualizado em 31 out 2023, 18h17 - Publicado em 31 out 2023, 18h00

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 31 out 2023, 18h17 - Publicado em 31 out 2023, 18h00

Filme picante nacional, O Lado Bom de ser Traída furou a bolha brasileira e se tornou a produção em língua não inglesa mais vista do mundo da Netflix na última semana. Protagonizada por Giovanna Lancellotti e Leandro Lima, a produção entrou no top 10 da Netflix em 87 países, de acordo com a própria plataforma, totalizando 14,7 milhões de visualizações e 24,3 milhões de horas consumidas pelos assinantes ao redor do globo na semana de 23 a 29 de outubro. Além do top 1 no Brasil, o título Burning Betrayal ficou no topo na França, Itália, República Dominicana, Grécia, Romênia, Polônia, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Marrocos, Nigéria, Arábia Saudita, Hong Kong, Ilhas Maurício, Israel, Turquia, Ilha da Reunião, Líbano, Quênia, Kuwait, Indonésia, Omã, Chipre, Martinica, Guadalupe, Catar e Nova Caledônia.

O Lado Bom de ser Traída conta a história de Babi (Giovanna Lancelotti), uma jovem noiva que descobre, durante sua despedida de solteira, que é traída pelo noivo. Desiludida, ela consegue sair da fossa se jogando nos braços — e na cama — de um juiz misterioso, interpretado po Leandro Lima. O longa abusa de cenas sensuais e um tom de suspense instigante.

A produção nacional também fez sucesso nos Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, México, Venezuela, Croácia, República Tcheca, Egito, África do Sul, Coreia do Sul, Singapura, Filipinas, Maldivas, Austrália, Argentina, Bahamas, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguai, Nicarágua, Peru, Trindade e Tobago, Uruguai, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Alemanha, Hungria, Islândia, Letônia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Noruega, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Suíça, Bahrein, Bangladesh, Jordânia, Malásia, Paquistão, Taiwan, Tailândia, Sri Lanka, Emirados Árabes Unidos e Vietnã.

