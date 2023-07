O ibope surpreendente do ‘Encontro’ com a volta de Patrícia Poeta

Com a volta de Patrícia Poeta de suas férias, o Encontro com Patrícia Poeta registrou um leve crescimento de audiência. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o matinal registrou 7,8 pontos na manhã de segunda-feira, 17, o melhor ibope do programa neste dia da semana em sete semanas. Essa foi a primeira vez que Patrícia apresentou a atração desde a demissão de Manoel Soares, seu ex-colega de apresentação, desligado da emissora no final do mês passado. Em sua ausência, Tati Machado e Valéria Almeida comandaram o Encontro, que manteve a audiência dentro da média, com 7,3 pontos de 3 a 14 de julho — no dia 4, também foram registrados 7,8 pontos.

Com a boa aceitação do público com Tati e Valéria, Patrícia Poeta precisará provar que os climões vividos com Manoel Soares eram uma questão somente com ele, já que as duas substitutas seguirão no programa como apoio da titular.

