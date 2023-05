O efeito Nicolás Maduro no ibope do ‘Jornal Nacional’

O Jornal Nacional foi o programa mais visto da Globo na segunda-feira, 29, conquistando mais ibope do que as novelas Terra e Paixão e Vai na Fé, que ocupam as faixas das 21h e 19h, respectivamente. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o telejornal apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos registrou 25,9 pontos de audiência na Grande São Paulo. A novela das 7 marcou 25,7 pontos, e a das 9 ficou em terceiro lugar, com 25,5 pontos. O principal assunto do Jornal Nacional foi o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela recebido no Palácio do Planalto pelo brasileiro. O informativo também abordou a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular as condenações de Eduardo Cunha na Lava Jato; a investigação da morte de uma mulher atropelada na frente de uma casa noturna; a agressão de uma psicóloga a funcionários do Museu do Amanhã e pautas ambientais.