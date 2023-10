O efeito do caos no Rio de Janeiro no ibope do ‘Jornal Nacional’

Atualizado em 24 out 2023, 16h17 - Publicado em 24 out 2023, 16h12

Por Kelly Miyashiro

O caos no Rio de Janeiro na segunda-feira, 23, fez o Jornal Nacional bater recorde de audiência na capital fluminense. De acordo com dados da emissora, o telejornal apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos registrou 33 pontos de audiência e 48% de share (participação de televisores ligados), o maior ibope do informativo desde 25 de agosto de 2022. Após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, de 25 anos — conhecido como Faustão — pela polícia carioca, criminosos incendiaram ônibus pela cidade em protesto. Cerca de 35 coletivos foram destruídos e um trem também foi queimado. Rezende foi morto durante uma operação na comunidade Três Pontes.

Em São Paulo, o JN registrou 26 pontos de audiência. Na carona do telejornal, Terra e Paixão pontuou 28 pontos de média na faixa das 21h e Todas as Flores marcou 20 pontos na sequência. Além do caos no Rio, o Jornal Nacional também abordou o assassinato de uma estudante por um colega de sala em uma escola de São Paulo; a fuga de um motorista em um cerco de usuários de drogas na Cracolândia, no centro da capital paulista SP, que acabou em atropelamento; a libertação de duas idosas israelenses pelo Hamas; o desaparecimento de um brasileiro em Israel; e a chegada de um terceiro comboio de ajuda humanitária à Gaza.