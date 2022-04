O efeito desastroso do advogado de Trump no ‘The Masked Singer’

Quando a temporada atual do The Masked Singer americano começou, o site Deadline anunciou que o controverso Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York e advogado de Donald Trump, seria uma das celebridades escondidas sob as fantasias espalhafatosas da atração. Àquela altura, a inconfidência do veículo foi recebida com furor, mas incredulidade – não, nenhum produtor em sã consciência teria a ideia de mau gosto de colocar uma figura tão nefasta em cena num programa alto astral. Nessa quarta-feira, 20, o presságio se confirmou: o episódio em que Giuliani é revelado finalmente foi ao ar. E o efeito foi devastador: segundo dados da Variety, sua participação resultou na pior audiência de toda a temporada do The Masked Singer – que já andava mal das pernas.

Quando Giuliani foi revelado, a plateia ficou confusa com a presença no palco da atração do homem que capitaneou as acusações infundadas de Trump de que as eleições de 2020 teriam sido fraudadas. A imagem de Giuliani fantasiado de arara e sorrindo inocentemente no palco irritou o jurado Ken Jeong, que fechou a cara e deixou o palco em protesto. “Com toda a controvérsia que o cerca, surpreende a todos nós que você esteja no The Masked Singer‘”, disse o apresentador Nick Cannon. Ao que Giuliani acrescentou: “Estou surpreso também.”

Quando os boatos da participação começaram, Trevor Noah usou o programa para brincar, em tom de crítica, com a escolha. “Há um ano esse cara tentou derrubar a democracia americana, e agora ele é um calouro de reality show? Um dia vão tirar a máscara e o revelado vai ser o coronavírus”, alfinetou o comediante. Questionado sobre o motivo de estar ali, Giuliani creditou a aventura à neta. “Quero que ela saiba que devemos tentar de tudo, mesmo as coisas que são completamente diferentes e improváveis. Não consigo pensar em nada mais diferente de mim e improvável do que isso aqui, e eu gosto do programa”, falou ele.

Mesmo com a justificativa bonitinha, a reação do jurado, as críticas indignadas nas redes sociais e o ibope baixo provam que a escolha do programa de abraçar Giuliani foi um tiro no pé. Se o objetivo era obter ibope com a polêmica, o efeito foi contrário. Nem tudo compensa.