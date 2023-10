O drama de filha de Regina Duarte para conseguir escapar de Israel

A atriz Gabriela Duarte, de 49 anos, precisou escapar de Israel durante os ataques do grupo islâmico palestino Hamas ao país nos últimos dias. A filha de Regina Duarte viajava com os filhos, Manuela e Frederico, de 17 e 11 anos, respectivamente, quando a família foi surpreendida com o início da guerra. Os três conseguiram escapar com segurança para embarcar em um voo para Praga, na República Tcheca, na madrugada desta segunda-feira, 9. Nesta manhã, a brasileira compartilhou uma postagem avisando que estavam bem. “Chegamos! Todos bem e em segurança. Muito obrigada a todos vocês que torceram por nós! Deu tudo certo. Amanhecendo por aqui, logo mais dou notícias”, escreveu Gabriela.

Em uma live feita no Instagram no domingo, 8, a atriz explicou que a viagem estava marcada há muito tempo e tinha como objetivo mostrar aos filhos um pouco de suas origens, já que seu ex-marido e pai das crianças, Jairo Goldflus, é judeu. “Estou aqui desde sexta-feira, mal cheguei e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, começou a acontecer tudo que vocês estão vendo. Embora eu esteja em Tel Aviv, que não é tão o foco no momento, o primeiro míssil eu consegui ouvir do hotel em que estou, às 6h30 da manhã. Então, é complicado. Preciso sair de Israel”, dissera a atriz. Antes da fuga, a família chegou a se refugiar no bunker do hotel em que estavam hospedados em Tel Aviv.

