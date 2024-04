O detalhe sugestivo do primeiro teaser de ‘Senna’ divulgado pela Netflix

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 30, o primeiro teaser do aguardado Senna, minissérie que vai retratar a vida do piloto brasileiro tri-campeão da Fórmula 1 morto em 1994 num acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Pelo que se vê nas cenas reveladas hoje, a produção — que vai estrear na plataforma ainda este ano — será pura emoção e adrenalina. O vídeo começa com imagens de Senna, vivido pelo ator brasileiro Gabriel Leone, tenso dentro do cockpit de sua lendária McLaren, aguardando o início da de uma corrida da F1. Quando é dada a largada, o ronco dos pneus e as manobras nas curvas explodem de forma ultra-realista na tela, transmitindo a sensação de ver a disputa pelo olhar do próprio piloto.

O teaser comprova que Leone foi uma escolha perfeita para o papel central: com um corte de cabelo semelhante ao de Senna, ele surge muito parecido com o campeão que teve final trágico na fatídica curva Tamburello de Ímola. Enquanto acelera na corrida, o vídeo deixa entrever momentos da infância, juventude como iniciante no automobilismo — e também revela discussões nos bastidores com outro piloto (possivelmente, o arqui-rival Alain Prost).

E o mais curioso para os brasileiros: numa dessas reminiscências do piloto, ele aparece de relance em um momento romântico com a então namorada Xuxa Meneghel, interpretada na série da Netflix pela atriz Pâmela Tomé. Confira o teaser:

A série

Dirigida por Vicente Amorim, a produção terá seis episódios que acompanharão a trajetória do piloto nas pistas e suas relações fora dela. O ponto de partida será o início da carreira automobilística, quando Senna se mudou para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, finalizando a narrativa no acidente no Grande Prêmio de San Marino.

Além de Leone e de Pâmela Tomé, a produção terá nomes como Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca e Susana Ribeiro. A série ainda terá no elenco diversos atores estrangeiros, entre eles a inglesa (de família brasileira) Kaya Scodelario, os franceses Matt Mella e Arnaud Viard, o americano Joe Hurst, o alemão Johannes Heinrichs, entre outros.

