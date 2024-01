O deslize que fez Arnold Schwarzenegger ser detido na Alemanha

O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger foi detido no aeroporto de Munique nesta quarta-feira, 17 de janeiro, por não declarar a entrada de um relógio de luxo, que usava no pulso no país, durante sua passagem para embarcar em uma viagem para a Áustria. Segundo as autoridades, o acessório seria vendido no próprio leilão beneficente do ator na cidade austríaca Kitzbühel, nesta quinta, 18. A ocorrência pode resultar em uma investigação.

De acordo com uma fonte ao canal CBS, as autoridades alemãs mantiveram Schwarzenegger no aeroporto por 3 horas. No mesmo relato, a pessoa afirma que o astro tentou pagar os impostos sobre o relógio no aeroporto, mas foi incapacitado por uma máquina de cartão defeituosa. Ele não teria sido solicitado a preencher um formulário de declaração antes do imbróglio.

O relógio deveria ser vendido a fim da coleta de fundos para a organização Schwarzenegger Climate Initiative, dedicada à conscientização da crise climática e ao reparo de danos causados pelo aquecimento global. Ainda segundo a fonte, o item de luxo seria propriamente declarado após a venda, “como fazem todas as ONGs do ator”. O ator continuará sua viagem, mas o mal-entendido deve reter o artigo na Alemanha por hora. O relógio foi feito sob medida para o ator pelo joalheiro suíço Audemars Piguet.

Um porta-voz da alfândega afirmou que a situação pode resultar em mais investigações de evasão fiscal, mas nada foi oficializado. No momento, Schwarzenegger equilibra seus afazeres filantrópicos com uma carreira movimentada como astro da série Fubar e diretor do departamento de ação da plataforma de streaming Netflix.

