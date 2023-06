As revelações animadoras de Schwarzenegger em evento da Netflix no Brasil

Após participação relâmpago no primeiro dia do evento corporativo TUDUM, da Netflix, em São Paulo, Arnold Schwarzenegger voltou ao Parque do Ibirapuera para comandar o palco da apresentação oficial, onde alguns dos maiores astros internacionais da plataforma de streaming se uniram para anunciar novidades sobre títulos estabelecidos e inéditos.

Em painel sobre seu recente sucesso Fubar, o ícone do cinema de ação fugiu do roteiro definido pelo teleprompter e aproveitou para esclarecer o afeto que cultiva pelo Brasil, elogiando em especial as competições de halterofilismo e festividades de carnaval que ocorrem por aqui. Voltando ao texto pré-definido, ele destacou seu novo papel como “Chief Action Officer” da Netflix, que o dá a oportunidade de anunciar com exclusividade os novos títulos da plataforma — poder que utilizou para confirmar a renovação de Fubar.

Com relógio apertado, o ator ainda conseguiu espremer mais uma revelação: Linda Hamilton — mais famosa por originar o papel de Sarah Connor em O Exterminador do Fururo — assumirá uma nova personagem na temporada final de Stranger Things. O evento ainda trouxe notícias sobre o elenco da continuação de Round 6, primeiras imagens da nova adaptação live-action de Avatar e mais.