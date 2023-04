O desabafo aliviado de Fernanda Gentil fora da Globo: “Dona de mim”

Fernanda Gentil assinou contrato com outras empresas após encerrar seu vínculo com a Globo, onde havia trabalhado por 15 anos — e também passado os últimos na geladeira. A apresentadora investirá em um projeto de viagens, em seu canal no YouTube e também assinou com a CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, para cobrir a Copa do Mundo Feminina 2023. Ao anunciar todas as novidades de sua carreira pelas redes sociais nesta sexta-feira, 31, a jornalista fez um desabafo aliviado. “Como eu sempre disse, eu saí do esporte justamente porque queria falar não só de esporte, mas também de esporte. E é isso que finalmente estou conseguindo com esses três grandes projetos que são muito especiais pra mim justamente por estarem acontecendo nesse momento tão novo e importante da minha vida. Me sinto segura, confiante, dona de mim e do que eu quero, e isso não tem preço. Muito feliz e animada com tantas plataformas e possibilidades de proporcionar conteúdos incríveis”, declarou Fernanda.

Ao lado de Casimiro, que adquiriu os direitos da FIFA para transmitir o mundial feminino, Fernanda fará a cobertura diretamente da Austrália e Nova Zelândia, onde acontecerão os jogos. Além disso, a apresentadora fechou com uma agência para produzir conteúdo patrocinado por empresas em diversos eventos ao redor do mundo, como a Oktoberfest, na Alemanha. Já seu canal no YouTube será mais centralizado em sua vida pessoal.