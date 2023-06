O beijo recatado – mas necessário – das lésbicas de ‘Vai na Fé’

Após cortar vários beijos entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) da novela Vai na Fé, a Globo permitiu a exibição de três beijocas no capítulo desta quarta-feira, 21. A cena durou poucos segundos, mas serviu ao propósito de representar casais lésbicos no horário nobre da emissora. Com uma protagonista evangélica, a Sol (Sheron Menezzes), a novela das 7 é uma investida da Globo para se aproximar do público evangélico — e por consequência mais conservador — também. Por isso, a decisão de evitar tantas trocas de beijos entre pessoas do mesmo gênero têm provocado a ira de telespectadores LGBTQIA+. Entretanto, o roteiro de Rosane Svartmann e seus colaboradores está construindo uma relação bonita entre as duas personagens, com diálogos profundos sobre afeto e a descoberta da bissexualidade de Clara. Esses elementos sutis vêm proporcionando uma torcida para o casal “Clarena”. Por mais que os avanços sejam lentos, eles existem.

AAAAAAAAAAA 😭😭😭 VEIO AÍ O BEIJO CLARENA!!!!! 🧡 Viva o amor desse casal maravilhosooo!!! 👩‍❤️‍💋‍👩 #VaiNaFé pic.twitter.com/cUsAmvjrXH — gshow (@gshow) June 21, 2023

Siga