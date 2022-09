O assunto espinhoso que a RedeTV! ignorou ao sabatinar Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro convidado da sabatina de entrevistas com os quatro candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de votos do instituto Paraná Pesquisas da RedeTV! nesta quarta-feira, 1º. Durante a entrevista, os apresentadores do telejornal RedeTV News, Luís Ernesto Lacombe e Erica Reis, não fizeram nenhuma pergunta sobre os 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro em dinheiro vivo, segundo revelou uma reportagem do Uol na terça-feira, 30. Em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase 26 milhões de reais.

Apesar de não ter sido questionado durante a sabatina sobre o assunto, Bolsonaro falou sobre os imóveis em uma entrevista separada à RedeTV!, nos bastidores do telejornal, alegando que não há nenhuma irregularidade. “Os meus imóveis, em 2015, o próprio procurador [Rodrigo] Janot, sobre dois imóveis que eu tenho no Rio, falou que não existiu o mínimo indício de qualquer irregularidade. O grupo Uol/Folha expõe isso agora falando em clã Bolsonaro, como se fosse uma máfia entre nós. São irmãos, filhos, que cada um tem sua vida própria. Eu ainda não tenho dúvida que ainda nesse mês vão fazer uma busca na casa dos meus parentes para dar uma demonstração ao Brasil de que eu seria o corrupto. Essa que é a intenção deles”, declarou o presidente.

Diferentemente da sabatina na Globo que foi ao vivo, a rodada de perguntas na RedeTV! foi gravada na tarde desta quinta e exibida dentro do telejornal noturno da emissora. Além disso, Bolsonaro estava muito mais confortável na emissora de Marcelo Carvalho e Amilcare Dallevo, já que Carvalho e Lacombe são dois grandes apoiadores seus. A roda de conversa do candidato do Partido Liberal na RedeTV! foi marcada por perguntas amenas sobre economia, governo, desemprego, mulheres e gasolina. As respostas do presidente continham discursos contra o PT e contra o isolamento durante a pandemia da Covid-19. O político finalizou dizendo que não vai legalizar aborto e nem drogas.