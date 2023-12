Norman Lear, autor que quebrou tabus na TV americana, morre aos 101 anos

Norman Lear, ícone da TV americana, morreu aos 101 anos, na terça-feira, 5. Roteirista e produtor, Lear revolucionou a comédia de seu país com sitcoms famosas nos anos 1970, como Tudo em Família, Sanford and Son e The Jeffersons. A informação foi confirmada por seu empresário à revista Variety. Ele morreu em sua casa, em Los Angeles, de causas naturais.

Lear foi pioneiro ao abordar em suas produções temas delicados para a época, como racismo, homossexualidade, violência doméstica, abuso sexual e aborto. Temas políticos, como a Guerra do Vietnã, também não escaparam de seu texto. Sem deixar o campo da comédia doméstica, trouxe para o centro da cena retratos pouco convencionais para o conservadorismo americano: One Day at a Time, por exemplo, acompanhava uma mãe divorciada criando duas filhas. Ao longo de sua carreira, Lear foi premiado com seis prêmios Emmy, o mais importante da TV americana. Seu currículo também inclui roteiros para o no cinema.

O produtor ainda mantinha trabalhos de ativismo, como na organização sem fins lucrativos People for the American Way, dedicada ao monitoramento, dentre outras coisas, de atividades de grupos de direita. Em 2004, Lear fundou a Declare Yourself, organização apartidária sem fins lucrativos para encorajar a juventude americana a votarem em eleições.

Ele deixa sua esposa, Lyn Davis, seis filhos e quatro netos. “Obrigado pela comovente demonstração de amor e apoio em homenagem ao nosso maravilhoso marido, pai e avô”, disse a família em comunicado. “Norman viveu uma vida de criatividade, tenacidade e empatia. Ele amou profundamente o nosso país e passou a vida inteira ajudando a preservar os seus ideais fundadores de justiça e igualdade para todos. Conhecê-lo e amá-lo foi o maior dos presentes. Pedimos a sua compreensão enquanto lamentamos em particular em celebração deste notável ser humano.”

