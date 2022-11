Netflix passa a faca e corta séries nacionais de seu catálogo

A Netflix cancelou as séries nacionais Só Se For Por Amor e Nada Suspeitos. VEJA confirmou o fim das produções com a gigante do streaming, que não revelou os motivos para a decisão. Outra trama brasileira, Maldivas, estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi, já havia sido cancelada neste ano. A reportagem apurou que as obras não conquistaram bons resultados de audiência e repercussão. As três séries só tiveram uma temporada.

Protagonizada por Lucy Alves, a romântica Só Se For Por Amor seguia Deusa, uma cantora e compositora que tem uma banda de sertanejo com o namorado, Tadeu (Filipe Bragança), mas que abandona o grupo pela oportunidade de fazer sucesso em uma carreira solo. Já Nada Suspeitos era baseada em obras de Agatha Christie, com um ricaço morto misteriosamente em uma mansão lotada de pessoas, obrigando um policial atrapalhado a investigar o caso. A série tinha no elenco Fernanda Paes Leme, Maíra Azevedo e Thati Lopes.