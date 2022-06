‘Maldivas’: Série com Bruna Marquezine na Netflix surfa no tragicômico

Mulheres bonitas e ricas vivem em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro com uma vida para lá de fútil: bons drinques consumidos à beira da piscina, reuniões de condomínio para discutir amenidades e troca de farpas entre moradoras por mera rivalidade feminina. O cotidiano pacato acaba quando Patrícia (Vanessa Gerbelli) morre assassinada em um incêndio em seu apartamento, mistério que permeia Maldivas, série da Netflix que estreia nesta quarta-feira, 15. Apesar da aparência sombria do enredo, a trama nacional surfa no tragicômico e consegue servir um escapismo leve para quem busca um respiro despretensioso da realidade

Com episódios curtos, de meia hora cada, Maldivas mostra a saga de Liz (Bruna Marquezine) em descobrir quem matou sua mãe, que, antes de se chamar Patrícia, se identificava como Léia. A jovem vai ao luxuoso complexo atrás de respostas sobre a mulher que a abandonou quando criança, mas chega tarde demais. A forasteira, então, decide investigar o caso, ciente de que as principais suspeitas são Milene (Manu Gavassi), Rayssa (Sheron Menezzes) e Kat (Carol Castro), time de beldades que compartilha o protagonismo com Bruna.

Para engrossar a trama, cada personagem esconde um segredo bem cabeludo: um caso extraconjugal com o marido da amiga, um grande esquema de lavagem de dinheiro e até desvio de verba do condomínio — e tudo havia sido descoberto pela vítima. E é com esse suspense um pouco clichê e muitas tiradas cômicas que a série pretende angariar fãs.

Criada e estrelada por Natalia Klein, intérprete de Verônica na história, a produção é dinâmica, engraçada em alguns momentos e até instigante, já que atiça no espectador o desejo de descobrir junto com a protagonista o desfecho do mistério. Em entrevista a VEJA, Natalia explica que buscou juntar o humor e o suspense justamente com a intenção de conquistar o público do streaming. “Você precisa do fio condutor do suspense para fazer a pessoa querer desesperadamente assistir o próximo episódio, precisa se aprofundar em cada um dos personagens para entender quem eles são, daí surge o drama aliado ao alívio cômico”. Assim o audiovisual brasileiro, tão acostumado ao ritmo de novelas, ganha mais um exemplar da era do streaming. Um reforço bem-vindo e que ainda promete muitas outras histórias a contar.