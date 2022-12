Neta de Chico Buarque e Marieta Severo estreia na Globo – com zero glamour

Neta de Chico Buarque e Marieta Severo, Clara Buarque fará sua estreia como atriz na Globo nesta quarta-feira, 21, em Travessia, atual novela das 9. Filha de Carlinhos Brown e Helena Buarque, a jovem de 24 anos interpretará Bia, uma estudante de biologia na trama escrita por Glória Perez. Além do folhetim estar com uma audiência baixa para os padrões do horário nobre da emissora, a personagem terá pouco destaque na história. Introduzida por Monteiro (Ailton Graça), Bia terá a função de ajudar Dante (Marcos Caruso) e Sara (Isabelle Nassar) a resolver o mistério do desaparecimento de Débora (Grazi Massafera), cuja morte havia sido sugerida no começo de Travessia. Astuta, a personagem tem intimidade com pesquisa de arquivos e servirá de aliada na busca pela ex-noiva de Guerra (Humberto Martins) e mãe de Chiara (Jade Picon).

Clara Buarque também está no elenco da sequência do filme Ó Paí, Ó, ainda sem previsão de estreia. Como o pai e o avô, a jovem também é cantora.