Na pegada de ‘O Homem do Norte’, 5 produções para conhecer os vikings

As histórias e os mistérios que envolvem a Idade Média sempre despertaram o interesse do público, principalmente quando o assunto são os vikings. Envoltos pela mitologia nórdica, poemas épicos e uma boa dose de violência, esse povo que habitou a região da Escandinávia e foi o terror de vários reinos europeus é constantemente representado no cinema e na televisão. Mais recentemente, o aclamado diretor de A Bruxa, Robert Eggers, apresentou sua versão para um Hamlet viking com O Homem do Norte, que acaba de chegar aos cinemas brasileiros. Para entrar no clima do longa, confira 5 boas produções, entre filmes e séries, para conhecer melhor a história dos vikings e dos povos bárbaros:

Viking

Onde assistir: Telecine

Repleto de intrigas de época, o filme faz um recorte sobre a história da incursões vikings no território onde hoje ficam a Rússia e a Ucrânia. Após a morte do pai, governante do principado de Kiev, o príncipe viking Vladimir (Danila Kozlovsky) é forçado a empreender uma fuga para o exílio através dos mares congelados da Suécia para escapar da perseguição de seu meio-irmão. No exílio, ele conhece um velho guerreiro que o incentiva a montar uma armada com o objetivo de reconquistar o reino que é seu direito.

The Last Kingdom

Onde assistir: Netflix

Em meio às invasões nórdicas na Europa do século IX, Uhtred (Alexander Dreymon), filho de um nobre saxão, fica órfão e acaba sendo criado por vikings. Quando cresce, o jovem se torna um guerreiro e põe em prática o plano de conquistar a terra onde nasceu – o Reino de Wessex, na Inglaterra. A série, que possui cinco temporadas, é uma adaptação dos livros da saga Crônicas Saxônicas, escritos por Bernard Cornwell, e faz uma mistura eficiente entre eventos e personalidades reais, e ficção.

O Guerreiro Silencioso

Onde assistir: Amazon Prime Video

Protagonizado pelo dinamarquês Mads Mikkelsen, o filme narra a história de um guerreiro mudo mantido prisioneiro por anos e que, após conseguir fugir e embarcar em um navio viking, dá de cara com um mundo onde faz descobertas sobre sua verdadeira identidade. Dono de uma força descomunal, às vezes tida como sobrenatural, o personagem de Mikkelsen guia o público por uma história repleta de elementos nórdicos, principalmente o lado violento e sanguinário do povo viking.

Vikings

Onde assistir: Netflix

Inspirada nas histórias da Escandinávia medieval, a série acompanha a saga do lendário líder viking Ragnar Lodbork (Travis Fimmel) e sua leal escudeira, Lagertha (Katheryn Winnick). Sucesso de público e crítica, a produção, criada por Michael Hirst, não poupa esforços quando o assunto são cenas brutais e sangrentas. Além dos eventos narrados ao longo das seis temporadas, que se baseiam tanto em tradição oral deste povo quanto em fontes históricas, Vikings traz uma boa dose de mitologia nórdica — de acordo com as lendas Ragnar, devoto dos deuses, é descendente direto de Odin, o deus da guerra.

Bárbaros

Onde assistir: Netflix

Tendo como foco a batalha na Floresta de Teutoburgo, evento real que aconteceu na regição onde hoje é a Alemanha, a série conta a história do momento em que diversas tribos germânicas se uniram para lutar contras o avanço do Império Romano. Com a mesma pegada sangrenta de Vikings, a produção foca na relação de três amigos de infância ligados por um destino trágico que se unem para lutar contra os romanos.