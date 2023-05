Muito luxo e ‘vipinhos versus vipões’: a festa de Indiana Jones em Cannes

Engana-se quem acha que o Oscar é o auge do glamour no mundo do cinema. Reduto do chamado 1% dos mais ricos do mundo, a belíssima Costa Azul da França, anualmente, recebe o pomposo Festival de Cannes. Ali, filmes do mundo todo fazem sua estreia e celebridades desfilam pelo tapete vermelho ao longo de quinze dias de pura ostentação. Para além do que é noticiado e visto nas redes sociais, Cannes é também palco de algumas das festas mais badaladas do cinema. Elas são exclusivas. Exclusivíssimas. E, uma vez dentro delas, descobre-se que até quem é Vip pode não ser tão Vip assim. Como atesta a festa pós-estreia do aguardado Indiana Jones e a Relíquia do Destino, da qual a reportagem da VEJA participou, no luxuoso Carlton Beach Club.

“Harrisson [Ford] é doido”, diz Mads Mikkelsen em uma conversa distraída na balada. O ator dinamarquês é um dos novos vilões do longa protagonizado por Ford, que assume o figurino do arqueólogo aventureiro pela quinta vez. Simpático e boa praça, Mikkelsen desfila entre os mortais, ou, como diz o bom português, entre “os vipinhos”, antes de entrar em uma sala envidraçada ao fundo do salão: é lá que os mais Vips se encontram. Claro, uma pergunta paira no ar: onde está Harrison Ford?

Ao fim das escadas, os convidados de todas as castas (ufa) são recepcionados com uma taça de Blanc de Rosé, do Château Miraval, vinícola do ex-casal Pitt-Jolie – uma garrafa do vinho sai em torno de 450 reais em terras brasileiras. Sua qualidade é alardeada com elegância pelo jovem garçom de 25 anos: “este é um dos melhores rosés de Côtes de Provence [região-berço desse tipo de vinho]”, diz, sorridente, antes de encher a taça de um convidado até o fim da garrafa.

“Acho que eu vi Ford”, sussurra um jornalista inglês, que vem a Cannes há mais de 10 anos. É verdade. O bonachão Mikkelsen é quem dá a deixa: a tal sala de vidro possui uma segunda entrada restrita oculta. Ford, tudo indica, está lá. Convidados, incluindo diretores do festival, gravitam por essa misteriosa entrada pela chance de uma espiadela. “Será que conseguimos passar por lá?”, pergunta em tom de brincadeira outra jornalista. Ninguém responde. Afinal, em Cannes o sistema de castas é tão rigoroso, que a sua categoria atual pode cair a qualquer momento — e os enxeridos podem ser expulsos de todo o acesso ao festival.

Sem Ford, os convidados fazem fila em uma ponte que liga a praia privativa do hotel ao mar, onde cadeiras de praia são abertas durante o dia – para tirar selfies em um veículo usado nas filmagens de Indiana Jones. Mas o desejo de entrar no aquário onde estão os “vipões” se impõe. Pouco antes das 2 horas da madrugada, sigo o chefe dos garçons, que me ajuda a entrar na sala onde há pouco Harrison Ford estava. O ator de 80 anos, porém, já foi embora. A atenção geral se volta para a atriz inglesa Phoebe Waller-Bridge, que interpreta Helena Shaw, afilhada de Indiana Jones. Phoebe é pura simpatia — e parece ainda mais alta pessoalmente: ela ostenta 1,77m de altura, fora os centímetros a mais conquistados pelo salto alto. “Você pode tirar uma foto minha com ela?”, me pede uma mulher ao lado. Aproveito para puxar papo com a atriz e afirmar que ela é muito querida no Brasil, graças à sua excelente série Fleabag. Ela sorri e agradece. Não demora, porém, para que uma pessoa de sua equipe apareça para livrá-la da tietagem ao redor. O sistema de castas se impõe, mas vez e outra é possível que “vipões” e “vipinhos” se trombem no caminho.