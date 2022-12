Morre Pedro Paulo Rangel, ator cultuado da TV e teatro, aos 74 anos

O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 74 anos. Ele estava internado desde 30 de outubro na Clínica São José, no Rio de Janeiro, para tratar das complicações de um quadro de doença pulmonar. A morte do artista foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.

Rangel nasceu no Rio em 1948 e iniciou sua carreira no teatro – a estreia profissional ocorreu em 1968, na peça Roda Viva, derivada da canção de mesmo nome de Chico Buarque. Em seguida, ainda no teatro, trabalhou com nomes de peso como José Celso Martinez Corrêa e Jô Soares.

Mas foi na televisão que Rangel se tornou um rosto conhecido e querido de todo o país. Ele fez sua estreia na tela em 1969, na novela Super Plá, de Bráulio Pedroso, exibida pela extinta TV Tupi. Nos anos 1970, já na GLobo, enfileirou uma série de personagens marcantes em folhetins como Saramandaia (1976), O Pulo do gato (1978) e Vale Tudo (1988). Em Pedra sobre Pedra (1992), fez história como um pioneiro personagem gay assumido nas novelas. Alguns desses tipos – como o divertido Gigi de Belíssima (2005) – fizeram grande sucesso popular.