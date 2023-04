Minissérie de ‘John Wick’ explora universo violento dos anos 70 em trailer

Em março, John Wick 4: Baba Yaga estreou nos cinemas assumindo o topo das bilheterias. O feito apenas reforça o triunfo da franquia filme após filme — agora, uma minissérie derivada do universo vai surfar nessa onda. The Continental, cujo primeiro trailer foi divulgado nesta quarta-feira, 12, irá retratar o passado da peculiar rede de hotéis homônima, cenário frequente dos filmes estrelados por Keanu Reeves. O astro, entretanto, não deve dar as caras na nova produção que, em três episódios, será ambientada na Nova York da década de 1970.

A minissérie vai mostrar como o Continental, célebre por hospedar figurões implacáveis do submundo do crime, conquistou o posto de “casa” para assassinos. Personagens já conhecidos do público, como Winston Scott, serão retratados em suas versões mais jovens: o elenco inclui nomes como Mel Gibson, Collin Woodell e Peter Greene. Produção da Lionsgate Television e da Thunder Road Pictures, The Continental está programada para estrear em setembro na plataforma de streaming americana Peacock.