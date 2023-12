Manoel Soares: câmera mostra o momento da invasão e reação do apresentador

Imagens das câmeras de segurança da casa do ex-apresentador da Globo, Manoel Soares, flagraram o momento em que um bandido invadiu o local e a reação de Soares. Ele teve sua residência assaltada, em São Paulo, na noite desta segunda-feira, 18, e entrou em luta corporal com o bandido. No momento do crime, Soares estava com quatro de seus seis filhos, o genro e uma ajudante. A esposa, Dinorah Rodrigues, não estava no local. A funcionária de Manoel teria sido abordada na calçada da casa e o meliante a obrigou a entrar na residência, mandando deitarem no chão.

Nas imagens, o bandido, que parecia não estar armado, pega os celulares dos moradores, mas como ele estava sozinho, ele é cercado por três familiares. Uma das pessoas, inclusive, é lutadora de jiu-jitsu e usava uma camisa dos Gracie. Quando o meliante sai para o quintal, Soares entra em luta corporal, sendo auxiliado em seguida pelos familiares. O bandido foi imobilizado até a polícia chegar e preso. No momento, ele está no hospital em estado grave.

Em comunicado oficial divulgado em suas redes sociais, Soares destacou que não incentiva reações a assaltos, porém, diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger a família. O caso foi registrado na 36ª Delegacia de Polícia. O assaltante foi preso e está internado em estado grave. “Foi um momento de pânico, mas graças a Deus eu tive controle emocional para contornar a situação”, disse Soares ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial