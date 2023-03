Leandro Karnal a VEJA: “Namorei homens e mulheres”

Na entrevista das Páginas Amarelas desta edição de VEJA, o historiador Leandro Karnal, de 60 anos, falou sobre o turbilhão de emoções que enfrentou ao expor uma parte tão íntima de sua vida pessoal: seu relacionamento com o ator e cantor Vitor Fadul, de 27, com quem está casado há quatro anos. Questionado sobre um possível receio às vésperas do anúncio feito em janeiro, o intelectual não se furtou de admitir ter tido preocupações. “Se eu disser que não tive receio, estarei mentindo. Já namorei homens e mulheres, tenho 60 anos e não cresci em um ambiente livre de homofobia. Ouvi piadas, músicas vexatórias, ironias e ataques a terceiros. Com o tempo, entendi que, quando não há argumentos em uma discussão, um agressor tenta atacar a moral dizendo que fulano é gay. Quero acreditar que essa desqualificação baseada na orientação sexual é menor para os jovens de hoje do que foi para a minha geração”, declarou.

Apresentador de TV e um dos maiores difusores da filosofia pop, Karnal também lamentou a existência de haters — os quais gosta de rebater. “É de seu direito falar o que pensa, assim como é meu direito responder. Mas eu rebato haters há anos, não só agora. Acho que meus seguidores gostam de ler minhas respostas irônicas. Uma senhora me disse: ‘Ele poderia ser seu filho’. E eu respondi: ‘Bem, a senhora poderia ser minha tia’. A questão é que essa crítica não tem um argumento válido”.

