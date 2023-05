História de vida do criador de ‘Chaves’ será contada em série da HBO Max

Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), conhecido por criar e interpretar os icônicos personagens Chaves e Chapolin Colorado, entre outros, terá sua história contada na televisão de maneira inédita. A plataforma HBO Max anunciou nesta segunda-feira, 22, que produzirá a primeira série biográfica sobre o ator mexicano. Provisoriamente intitulada Sem Querer Querendo, a série entrará em pré-produção ainda em 2023, ainda sem previsão de estreia.

O projeto tem colaboração de Roberto Gómez Fernández, filho de Bolanõs, que diz ser “uma alegria enorme” poder contar a história do pai, que descreve como “um homem pequeno com um grande coração”. Produzida no México, a aposta do streaming é resultado da parceria entre a Warner Bros. Discovery e o THR3 Media Group, que pretendem criar mais títulos dentro do universo dos personagens criados por Bolanõs.

Bolaños foi ator, comediante, dramaturgo, escritor, roteirista, compositor, diretor e produtor de televisão. Aos 29 anos, ganhou o famoso apelido “Chespirito” no set do filme Los Legionarios, no qual o diretor Agustín P. Delgado o comparou a um “pequeno Shakespeare”, ou “Shakespirito”, termo que foi adaptado à forma mais conhecida e adotada pelo artista.

Mais detalhes sobre Sem Querer Querendo, como elenco e equipe, ainda não foram divulgados. O seriado carrega o mesmo nome do livro de memórias publicado por Bolaños em 2006, que chegou ao Brasil em 2021 pela editora Estética Torta.

Continua após a publicidade

Siga