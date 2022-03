Guerra da Ucrânia: 3 ótimas séries que expõem a obsessão russa pelo poder

A história da Rússia é um terreno fértil para produções europeias e americanas que, longe da opressão do governo de Putin, podem ironizar e analisar de forma crítica o modo como o país se desenvolveu e como é sua cultura política. A seguir, confira três ótimas e premiadas séries de TV, que tratam sobre pontos relevantes do país, disponíveis em plataformas de streaming.

Chernobyl

A minissérie em cinco episódios, disponível na HBO Max, narra de forma envolvente e chocante o modo como a antiga União Soviética lidou com o desastre da Usina Nuclear de Chernobyl, localizada na Ucrânia, acidente ocorrido em 25 de abril de 1986. A catástrofe que até hoje paira sobre a Europa foi tratada com desdém e uma série de mentiras pelo governo soviético, que não queria manchar a imagem de poderosos ostentada durante a Guerra Fria.

The Americans

Com seis temporadas enxutas, exibidas entre 2013 e 2018, a série disponível na plataforma Star+ acompanha um casal de espiões russos que, durante a Guerra Fria, se instala nos Estados Unidos passando por típicos americanos. A trama foi inspirada em casos reais de espiões soviéticos no país, que usavam das mais variadas armas, entre elas a sedução, para conseguir informações valiosas em meio ao conflito. Em determinado ponto, um dos protagonistas da série passa a questionar as razões de suas ações em prol de um governo que já não o representa mais.

The Great

Com duas temporadas disponíveis no Starzplay, a série é uma saborosa comédia ambientada nos tempos do czar russo Pedro I e sua esposa Catarina I – que deu um golpe no marido e se tornou imperatriz da Rússia no século XVIII, ficando conhecida como Catarina, a Grande. Sem seguir a história real com afinco, a série, porém, bebe diretamente dos modos absurdos da corte da época e mostra como o comportamento dos poderosos se mantém até os dias de hoje.