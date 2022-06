Guel Arraes, sobre clã político: “Ninguém é bolsonarista, graças a Deus”

Sua família vem de uma longa tradição na política de Pernambuco. Por que seguiu outro caminho? Havia essa expectativa, mas eu queria fazer algo que me causasse a empolgação que via no meu pai (o ex-governador Miguel Arraes). Encontrei isso na arte, que também é expressão política. Me desvencilhar desse “superpai” foi difícil. Mas aprendi com ele que política é influenciar e melhorar a vida das pessoas.

A polarização política também afetou sua família? Mais ou menos. Ninguém é bolsonarista, graças a Deus.

Melhor então dizer que foi um desentendimento dentro da esquerda, quando João Campos e Marília Arraes, que são primos, se enfrentaram pela prefeitura do Recife. Como ficou o clima na família? Temos uma regra geral que é: não discutimos política na mesa do Natal, em casamentos, grupo de WhatsApp. No Nordeste, a tradição familiar é muito forte e fica acima de outros assuntos.

Seu pai foi exilado na ditadura militar. Como é lembrar daquele período? Fomos para a Argélia e não tenho memórias ruins, pois fui um exilado de segunda geração. Foi um período difícil para o país e me choca ver o atual presidente exaltando aquela opressão.

Seu próximo filme é uma adaptação atual de Grande Sertão: Veredas na favela. Por que essa escolha? Para mim, é um dos maiores livros do mundo e queria adaptá-lo sem ser de época e no sertão, como já foi feito. O Brasil lida com três questões enormes: a violência, a corrupção e a influência da religião. São dilemas de cunho político e social, mas que viraram questão artística.

E isso é um problema? O cinema assimilou essas questões dando origem ao favela movie. Seus dois maiores representantes são Cidade de Deus (2002) e Tropa de Elite (2007). Um é o ponto de vista do criminoso e o outro, da polícia. Mas se nem a direita nem a esquerda sabem o que fazer com a violência urbana brasileira, querem que a gente resolva? O artista não tem essa responsabilidade.

O senhor estreou no streaming com Vai Dar Nada. Como analisa esse momento do audiovisual? É a primeira vez que o audiovisual brasileiro recebe um bem-vindo investimento estrangeiro. É preocupante que as plataformas tragam tanto conteúdo internacional e que o nacional seja ofuscado. Mas é curioso e interessante ver a chegada de novos formatos, como a telessérie, além da mudança no mercado — caso da Globo, por exemplo, que tem se movido não para concorrer com o SBT, mas sim com a Net­flix, a Disney, entre outros.

Publicado em VEJA de 29 de junho de 2022, edição nº 2795