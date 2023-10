GloboNews flagra ao vivo morte de jornalista na fronteira de Israel

A GloboNews mostrou ao vivo o momento em que o cinegrafista Issam Abdallah, da Reuters, foi morto em um bombardeio no sul do Líbano, na fronteira de Israel. Apresentado por Daniela Lima e Ricardo Abreu, o programa Conexão GloboNews transmitia o sinal agência de notícias, que mostrava a fronteira ao longe, quando uma explosão surpreendeu a equipe que fazia cobertura jornalística no local. As imagens logo foram tomadas por uma fumaça densa e gritos podiam ser ouvidos. Uma das profissionais atingidas estava desesperada, dizendo: “O que está acontecendo? Não consigo sentir minhas pernas”. Daniela Lima tentou explicar o que havia acontecido. “Nós estamos com os nossos colegas das agências internacionais se movimentando neste momento. Você viu ao vivo o momento em que um bombardeio atingiu o local onde a imprensa estava. Nós vamos manter no ar porque é um registro histórico do que está acontecendo”, disse a titular.

Mais tarde, a Reuters confirmou a morte do repórter-cinematográfico e pediu à GloboNews para que a gravação do momento do ataque não fosse reprisada. Dois jornalistas da rede Al-Jazeera e outro da agência de notícias francesa AFP também ficaram feridos no ataque. Issam Abdallah fazia a cobertura da guerra entre Israel e o Hamas, grupo terrorista palestino, que teve como desdobramento um conflito entre o exército israelense e o grupo armado libanês Hezbollah — o grupo é inimigo de Israel e aliado de Hamas.

Siga