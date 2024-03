Fusão das plataformas Disney+ e Star+ ganha data; saiba o que muda

A partir de 26 de junho, o streaming Star+ deixará de operar de forma independente na América Latina e todo seu conteúdo entrará para o catálogo do Disney+. Desta forma, assinantes terão um único aplicativo para acessar clássicos infantis e também produções voltadas ao público adulto, como séries e eventos esportivos, antes concentradas no Star+. A unificação das plataformas foi anunciada pela Walt Disney Company nesta quinta-feira, 28.

Com a mudança, três novos planos de assinatura serão oferecidos ao consumidor: Premium, Padrão e Padrão com Anúncios. Este último promete ser uma alternativa mais barata e estará inicialmente disponível apenas na Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia. A empresa ainda não revelou as características e valores de cada plano. Atualmente, o pacote que dá acesso a ambos os serviços de streaming custa 55,90 reais por mês.

Títulos dos estúdios Searchlight, 20th Century Studios, FX e a programação ao vivo de esportes da ESPN serão adicionados ao já vasto catálogo do Disney+, que reúne produções da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic desde seu lançamento no Brasil, em novembro de 2020. Para limitar o acesso de crianças a conteúdos impróprios para cada faixa etária, a plataforma terá ferramentas de controle parental, como a possibilidade de criar perfis protegidos por senha e bloquear, em certos perfis, séries e filmes com base na classificação indicativa.

