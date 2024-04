Fátima Bernardes revela como está a relação com a Globo após desligamento

Nessa quinta-feira, 4, a apresentadora Fátima Bernardes compareceu ao programa Sem Censura, da TV Brasil, em sua primeira aparição em outra emissora de televisão desde o fim do contrato fixo com a Globo. Na entrevista a Ciça Guimarães, ela explicou que as conversas com o canal dos Marinhos continuam, e que já tem reunião marcada para definir projetos futuros. “Eu apresentei novas ideias e estamos num processo de começar a trabalhar. Semana que vem a gente tem a primeira reunião. Então vamos começar a formatar”, explicou ela, dizendo que, por enquanto, é apenas “uma carta de intenções”. “Televisão é conjunto, é grupo, então você precisa de todo mundo lendo aquela carta de intenções de um desejo meu para que a gente possa tentar desenvolver. Se desenvolver algo que seja bacana pra mim e pra TV Globo, vai ser muito legal colocar no ar”.

Após ter contrato fixo com a emissora por 37 anos, Fátima explicou que a forma de trabalhar mudou, mas que não sentiu um desligamento total do veículo. “Em outubro do ano passado eu apresentei algumas ideias, exatamente como fiz com o Encontro. Apresentei algumas ideias de coisas que eu gostaria de fazer, e uma delas vai gerar um piloto”, explicou ela, complementando que já estava adaptada a isso por conta dos últimos trabalhos. “Eu já tinha feito o The Voice nessa forma nova. Quer dizer, o meu contrato para o The Voice já era para o The Voice, tanto que quando ele acabou, acabou o contrato”, relembrou a apresentadora sobre o reality musical.

Escalada para cobrir as Olimpíadas de Paris no YouTube pela Play9, produtora especializada em influenciadores e mídias digitais, ela disse que adoraria ver “outro filho nascer” com a Globo, mas que não poderia recusar o novo desafio no meio digital. “Uma coisa é você ir para a Olimpíada como uma repórter, com toda a estrutura da TV Globo, e fazer umas postagens para o seu Instagram. Outra coisa é você ir com o compromisso de um grupo de, sei lá, 20 influenciadores, e trazer ideias e pontos de vistas diferentes daquele mesmo evento esportivo. Então, isso aqui está me movendo”, disse ela, consciente de que agora é, também, uma influenciadora digital.