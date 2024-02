A versão peculiar da Globo sobre demissão de Fátima Bernardes

Fátima Bernardes foi demitida da Globo após 37 anos de casa. A apresentadora tem desde o final do ano passado uma relação de trabalho de contratos por obra, modelo adotado pela empresa nos últimos anos a fim de cortar gastos desnecessários e aumentar o fluxo de caixa. Procurada por VEJA, a emissora se limitou a dizer que Fátima não é contratada no momento. Âncora do Jornal Nacional por quase 14 anos, a jornalista migrou para o entretenimento ao comandar seu próprio programa, o Encontro com Fátima Bernardes. Em 2022, a titular deixou a atração — sendo substituída por Patrícia Poeta — e foi apresentar o The Voice. Com o fim do talent show de cantores após doze temporadas, seu contrato não foi renovado, sendo liberada ao mercado.

Fora da Globo, Fátima Bernardes já tem um novo projeto encaminhado. Ela cobrirá as Olimpíadas 2024 em Paris com a produtora de conteúdo Play9, ao lado de outras figuras conhecidas do jornalismo esportivo, como Tino Marcos e Clayton Conservani. A função da apresentadora será focada nos bastidores da competição e nas histórias de atletas de destaque.

Apesar disso, a jornalista adiantou que pretende voltar à antiga emissora em breve. “Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, três propostas de novos programas. Fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil. Um processo de trabalho muito parecido com o que aconteceu para o Encontro. Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer”, disse Fátima em seu Instagram, na tarde desta segunda-feira, 26.

