Ex-produtor da Nickelodeon processa doc sobre bastidores do canal

Dan Schneider, produtor à frente dos maiores sucessos da Nickelodeon nas décadas de 1990 e 2000, entrou com um processo contra os responsáveis pela série documental Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil, que expõe as dinâmicas de trabalho tóxicas em seus programas de televisão. O documentário inclui relatos de roteiristas, ex-estrelas mirins e outros funcionários do canal, que denunciaram situações de abuso sexual e pedofilia nos bastidores das séries de Schneider. Dentre os títulos mais populares do showrunner estão O Show de Amanda, Drake e Josh, Zoey 101 e iCarly.

No processo, entregue ao Tribunal Superior de Los Angeles na quarta-feira, 1, Schneider acusa o documentário de atacar sua reputação e legado com declarações falsas. “Embora seja indiscutível que abusadores sexuais trabalharam em programas da Nickelodeon, é igualmente indiscutível que Schneider não tinha conhecimento do caso, não foi cúmplice, condenou o abuso assim que ele foi descoberto e, firmemente, não era um agressor sexual”, diz o documento. Ele se refere ao treinador de diálogos Brian Peck e ao assistente de produção Jason Handy, ex-funcionários do canal condenados por abusos contra menores de idade.

Schneider também divulgou uma declaração própria após entrar com a ação. “Recentemente, a série documental Quiet on Set destacou erros que cometi durante meu tempo na Nickelodeon, a maioria dos quais aconteceu décadas atrás, durante o início de minha carreira como produtor. Não há dúvida de que às vezes fui um líder ruim. Peço sinceras desculpas e arrependo-me desse comportamento e continuarei a assumir a responsabilidade por isso”, disse. “No entanto, depois de ver o documentário e as reações a ele, infelizmente não tenho escolha senão tomar medidas legais contra as pessoas por trás disso”, continuou ele. “Em sua tentativa bem-sucedida de enganar os telespectadores e aumentar a audiência, eles foram além de relatar a verdade e insinuaram falsamente que eu estava envolvido ou facilitei crimes horríveis pelos quais predadores de crianças foram processados ​​e condenados. Não tenho qualquer objecção a que alguém destaque os meus fracassos como chefe, mas é errado induzir milhões de pessoas à falsa conclusão de que estive de alguma forma envolvido em atos hediondos como os cometidos por predadores infantis”.

Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil foi produzida pela Maxine Productions e Sony Pictures Television e Business Insider. No Brasil, a série está disponível no Max.

