Ex-estrela da Nickelodeon revela abuso sexual nos bastidores da emissora

Estrela da série adolescente Drake e Josh, da Nickelodeon, Drake Bell, de 37 anos, revelou ter sido abusado sexualmente aos 15 pelo treinador de fala e atuação Brian Peck. O ator desabafou sobre o caso no documentário Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, do canal ID, que mostra depoimentos de ex-funcionários da emissora americana com relatos de abusos nos bastidores. De acordo com a Variety, Brian Peck foi preso em 2013 sob 11 acusações de abuso sexual contra um menor de idade, que teve sua identidade escondida à época. Agora, 11 anos depois, Drake Bell revelou que era a vítima em questão no terceiro episódio da série documental, relatando que conhecera Brian Peck na produção do O Show de Amanda, de Amanda Bynes. As acusações incluíam crimes como sodomia, ato obsceno contra um adolescente e estupro por meio de dopagem.

Brian tinha a confiança dos pais dos atores mirins, recebendo as crianças em sua mansão com frequência, e Bell dormiu na casa do treinador várias vezes até que em uma manhã houve o abuso. “Eu estava dormindo no sofá onde normalmente dormiria. Acordei com ele — abri os olhos, acordei e ele estava me agredindo sexualmente. Eu congelei e fiquei em choque total e não tinha ideia do que fazer ou como reagir, e não tinha ideia de como sair dessa situação”, contou Bell. Na época, o ator tinha 15 anos e aceitou guardar segredo a pedido de Peck. “Ele descobriu como convencer minha mãe e todos ao redor de que, sempre que eu fizesse um teste ou sempre que precisasse trabalhar no diálogo ou algo assim, de alguma forma acabei voltando para a casa de Brian e tudo ficou pior e pior e pior e pior. Eu estava simplesmente preso. Eu não tinha saída. O abuso foi extenso e ficou bastante brutal. Na verdade, não sei como explicar isso diante das câmeras… Por que você não pensa nas piores coisas que alguém poderia fazer a alguém em uma agressão sexual, e então responderei sua pergunta. Não sei de que outra forma dizer isso”, completou.

De acordo com o depoimento, Drake não contou à polícia imediatamente e recorreu à terapia para lidar com o trauma. O ator lembrou também de como era manipulado pelo adulto, que fazia ameaças sobre ele nunca mais trabalhar caso falasse alguma coisa. Quando Bell foi escalado para a série Drake e Josh, que estrelaria ao lado de Josh Peck — apesar do sobrenome em comum, Josh não tem parentesco com Brian –, o treinador tentou se envolver na produção, provocando a revelação de Drake à sua mãe. A mãe do então jovem contou tudo à polícia, desencadeando uma investigação que contou com a colaboração da vítima para conseguir uma confissão do agressor, preso em 2003. Ele foi condenado no ano seguinte a 16 meses de prisão e a se registrar como agressor sexual. Após cumprir a pena, Brian Peck foi trabalhar na série Zack & Cody: Gêmeos em Ação, do Disney Channel, mas, segundo a Variety, ele não teve contato com os adolescentes do elenco e que o canal o demitiu após descobrir sua condenação no caso de Drake Bell. Na época, o ator começou a abusar de álcool e drogas em resposta ao trauma — e tem comportamentos erráticos até hoje.

A Nickelodeon se pronunciou à Variety com uma nota. “Embora não possamos corroborar ou negar alegações de comportamentos de produções de décadas atrás, a Nickelodeon, por uma questão de política, investiga todas as reclamações formais como parte de nosso compromisso de promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada. Nossas maiores prioridades são o bem-estar e os melhores interesses, não apenas de nossos funcionários, elenco e equipe, mas de todas as crianças, e adotamos inúmeras salvaguardas ao longo dos anos para ajudar a garantir que estamos cumprindo nossos próprios padrões elevados e as expectativas do nosso público. Agora que Drake Bell revelou sua identidade como demandante no caso de 2004, estamos consternados e tristes ao saber do trauma que ele sofreu e elogiamos e apoiamos a força necessária para avançar”, dizia o comunicado.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV estreia em duas partes, em 17 e 18 de março.