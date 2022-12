Ex-colegas Tiago Leifert e Casagrande travam briga de comadres na Copa

Ex-colegas de crachá na Globo, o apresentador Tiago Leifert e o comentarista Walter Casagrande vêm travando uma troca de farpas nos últimos dias pela internet — e a causa da rusga é a atuação de Neymar na Copa do Mundo. Casagrande — que deixou a Globo em agosto deste ano sem esconder sua mágoa da emissora — tem publicado diversas críticas à seleção brasileira comandada por Tite na Copa do Mundo, especialmente a respeito da performance de Neymar no time. Chegou a defender que, mesmo sem o camisa 10, o Brasil pode conquistar o hexacampeonato. A língua afiada não poupou nem ex-astros do futebol, como Kaká, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno, alguns dos quais acusou de estrelismo por assistirem aos jogos do camarote de FIFA — diferentemente de ídolos argentinos, que acompanham humildemente a torcida de seu país nas arquibancadas.

Foi então que Leifert entrou na história. Provocado sobre a questão do camarote, o ex-goleiro do Palmeiras Marcos Roberto publicou uma foto de Neymar e debochou de Casagrande na legenda: “Não precisamos dele [Neymar], não, precisamos do Casagrande para o hexa”. Apoiado pelos colegas ex-jogadores, Marcos recebeu validação de Leifert nos comentários. “Te amo, Marcão! Ídolo de todas as torcidas!”, comentou o ex-Globo Esporte.

Em sua coluna no UOL, Casagrande fez mais um novo texto rebatendo a sátira, alegando não ser o tipo de ex-jogador que puxa o saco de dirigentes em troca de regalias, como receber dinheiro para ir ao Catar ver a Copa do Mundo. Ele também acusou Leifert de destratá-lo quando trabalharam juntos no Globo Esporte, desrespeitar chefias apenas por ser filho do ex-diretor da emissora Gilberto Leifert, além de exigir a demissão de Casagrande da revista GQ.

Em resposta, Leifert publicou um longo texto em suas redes sociais para negar as acusações, alegando nem ter trabalhado diretamente com o rival. “Quando saí da Globo ano passado, fui homenageado ao vivo no horário nobre (outra coisa que não temos em comum). Tanto é que estou lá no esporte de novo! Me chamaram para voltar, estou na mesma redação e com a mesma turma. Se você tem alguma prova, data, hora, email, fico no aguardo”, escreveu ele, que narra alguns jogos da Copa pelo Globoplay.

Na tréplica, Casagrande citou exemplos de como Leifert havia lhe tratado mal, como não cumprimentá-lo em um jantar na casa de Fausto Silva e ser mal-educado nos bastidores e na frente das câmeras na Globo. “Não quero entender que você está sendo mentiroso. Prefiro achar que você está com algum problema de memória”, concluiu o ex-atacante.