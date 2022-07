Estrela de ‘Game of Thrones’ revela efeito de aneurisma em seu cérebro

A atriz Emilia Clarke revelou detalhes sobre sua saúde após ter sofrido dois aneurismas que colocaram sua vida em risco. Famosa por interpretar Daenerys Targaryen em Game of Thrones, a estrela sofreu o primeiro aneurisma em 2011, após o fim das filmagens da primeira temporada da série, conforme relatou em um artigo de 2019 para a revista americana The New Yorker. Na época, Emilia tinha apenas 24 anos. No domingo, 17, a atriz detalhou o impacto dos aneurismas em seu cérebro, em entrevista ao programa Sunday Morning, da BBC. “É extraordinário que eu seja capaz de falar, por vezes de forma articulada, e viver minha vida completamente normal sem sequelas”, disse.

O espanto está relacionado ao fato de que partes de seu cérebro foram limadas pelos aneurismas. “Falta um bom pedaço do meu cérebro, o que sempre me faz rir. Porque derrames, basicamente, assim que qualquer parte do seu cérebro não recebe sangue por um segundo, ele desaparece. E então o sangue encontra uma rota diferente para se locomover, mas qualquer pedaço que esteja faltando, portanto, se foi. Isso mostra quão pouco de nossos cérebros de fato usamos”, explicou. A atriz, hoje com 35 anos, tenta não pensar sobre a perda de parte no órgão. “É o cérebro que eu tenho, então não faz sentido ficar ‘quebrando’ o cérebro sobre o que pode não estar lá, porque o que está lá é ótimo, e vamos trabalhar com isso”, acrescentou.

Emilia, porém, entende que faz parte de uma minoria entre as pessoas que sobreviveram ao trauma. Segundo a atriz, hoje aos 35 anos, atuar em Game of Thrones lhe deu propósito no processo de recuperação. Atualmente, a atriz está se apresentando em na adaptação de A Gaivota, clássico do teatro de Tchekhov, em Londres. Ela ainda contou à BBC que o teatro é essencial em sua vida para manter ativa sua memória, parte intrínseca do ofício de atuação.

Em 2011, enquanto fazia exercícios físicos, a atriz sentiu “como se um elástico estivesse lhe espremendo o cérebro” e, ao chegar ao banheiro, vomitou de forma violenta enquanto sentia uma dor cada vez maior. Ela foi levada às pressas a um hospital, onde o aneurisma foi diagnosticado e uma cirurgia de emergência salvou sua vida. Duas semanas depois, um segundo aneurisma foi encontrado no outro lado do cérebro. Apesar de menor, ele poderia estourar a qualquer momento. Durante aquele período, Emilia precisou tomar morfina entre as entrevistas à imprensa para atenuar a dor intensa. Em 2013, foi constatado queo aneurisma havia duplicado de tamanho, e uma nova cirurgia bastante arriscada foi feita. Seu crânio foi aberto e Emilia precisou de um mês para se recuperar.

