Entenda o final perturbador de ‘True Detective: Terra Noturna’, da HBO

True Detective: Terra Noturna, quarta temporada brilhante da série da HBO, chegou ao fim no último domingo, 18, sendo a mais vista de todas, com om 12,7 milhões de telespectadores em várias plataformas e deixando algumas pontas soltas propositalmente. O desfecho perturbador do suspense protagonizado por Liz Denvers e Kali Reis, dirigidas pela mexicana Issa López, mostrou o que aconteceu com os cientistas da base de estudo Tsalal, encontrados congelados em um bloco de gelo, e também solucionou o assassinato de Annie K (Nivi Pederson), ativista indígena que nunca teve seu caso resolvido. A HBO confirmou nesta quinta-feira, 22, que a série foi renovada para uma quinta temporada, que também será dirigida por Issa López.

A partir daqui este texto contém spoilers da quarta temporada da série True Detective

Ao longo da temporada de seis episódios de True Detective, a xerife Liz Denvers (Jodie Foster) e a patrulheira Evangeline Navarro (Kali Reis) descobriram que o cientista Raymond Clark (Owen McDonnell) era namorado de Annie K e o único funcionário da base que não fora encontrado congelado com os outros. No final, ele estava escondido em um laboratório secreto e subterrâneo localizado no próprio centro de pesquisa e pode contar o que de fato aconteceu com os colegas. No mesmo esconderijo, a indígena ativista foi assassinada pelo grupo após descobrir que a Tsalal era responsável por falsificar dados sobre a toxicidade da água de reservas indígenas na cidade — a mando da mineradora Silver Sky, a causadora da poluição que vinha provocando o parto de vários bebês natimortos na comunidade. Essa poluição também permitia que os pesquisadores conseguissem extrair microrganismos mais facilmente, favorecendo a pesquisa da origem da vida. Quando Annie destruiu anos de trabalho do grupo, o mesmo a matou e o policial Hank (John Hawkes), ordenado pela Silver Sky também, se livrou do corpo. O mesmo quem cortou a língua encontrada na base no primeiro episódio, conectando os dois casos.

Em seguida, Danvers e Navarro descobriram as digitais de uma pessoa peculiar esteve na base: Blair Hartman (Kathryn Wilder), uma faxineira indígena que apanhava do marido e não tinha dois dedos. As duas, então, vão até a casa de Bee (Diane E. Benson), onde Blair está morando. Lá, ela se revela a líder de um grupo de mulheres que decidiu se vingar por Annie K ao desvendarem que os cientistas foram os responsáveis por sua morte. As mulheres invadiram Tsalal com armas, sequestrando os homens e os soltando nus no meio do deserto ártico. As detetives concordam em colocar panos quentes na história e concluir o caso como um acidente em que eles teriam sido vítimas de uma avalanche — deixando as indígenas livres.

Qual a ligação com a primeira temporada de True Detective?

A quarta temporada faz algumas conexões com a primeira, estrelada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson, os detetives Rust Cohle e Marty Hart, respectivamente. Terra Noturna se passa na fictícia Ennis, no Alasca, a mesma cidade onde Cohle morava na juventude com seu pai. Clark chega a falar “O tempo é um círculo plano”, mesmo bordão de Rust. Clark e Annie tinham tatuagens de Carcossa, a espiral misteriosa que também aparecia no primeiro ano da série, e o símbolo foi pintado na testa de um dos cientistas antes deles serem libertos no gelo. A fala é baseada no conceito de Friedrich Nietzsche de que a vida acontece da mesma maneira repetidamente quando você está condenado. As temporadas, porém, não têm relação além de usar a mesma referência.

O que acontece com Danvers e Navarro no final de True Detective?

As duas protagonistas passaram a temporada sendo assombradas por fantasmas pessoais. Enquanto Liz sonhava com filho morto em um acidente de carro, Navarro via Annie, sua mãe que sofria de bipolaridade e perdeu a irmã, que se suicidou por também ter problemas psicológicos. Depois do encerramento do caso, a xerife segue trabalhando normalmente e passa por um depoimento em que precisa contar a outros detetives sobre o que aconteceu e as conclusões do caso dos cientistas. Questionada por eles sobre a localização de Navarro, a personagem de Jodie Foster diz que ela foi embora. O final, porém, deixa ambíguo se Navarro foi se encontrar com a mãe e a irmã na neve, virando uma lembrança de Liz, ou se ela está morando em uma cabana afastada da cidade, sendo visitada pela detetive.

Haverá uma nova temporada de True Detective?

True Detective terá uma quinta temporada, e a showrunner Issa López comandará novamente o projeto. Como suas temporadas são antológicas, ou seja, cada uma conta uma investigação diferente, provavelmente Jodie Foster e Kali Reis não retornarão a seus papéis, e um novo elenco deve ser anunciado em breve.