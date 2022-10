Eleitora fiel de Ciro Gomes, Patricia Pillar declara voto no 2º turno

Atualizado em 3 out 2022, 19h23 - Publicado em 3 out 2022, 19h09

Patricia Pillar, atriz e ex-esposa de Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência derrotado no primeiro turno realizado no domingo, 2, declarou que votará em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores) no segundo turno das eleições, que acontecerá em 30 de outubro. “Sem hesitar, meu voto neste segundo turno será no Lula! É imperativo dar um passo em direção a um futuro em que a união e o respeito possam fazer diferença, e nos trazer de volta ao caminho democrático do qual nunca deveríamos ter nos afastado”, declarou a artista nas redes sociais. Antes do primeiro turno, Patricia havia declarado seu voto em Ciro, por acreditar em seu plano de governo. Os dois foram casados entre 1999 e 2011.

Confira:

Sem hesitar, meu voto neste segundo turno será no Lula! É imperativo dar um passo em direção a um futuro em que a união e o respeito possam fazer diferença, e nos trazer de volta ao caminho democrático do qual nunca deveríamos ter nos afastado. — Patricia Pillar (@patriciapillar) October 3, 2022