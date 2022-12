‘Efeito Wandinha’: o impacto surpreendente do fenômeno da Netflix

Com seu jeitinho mórbido e calculista, mas ao mesmo tempo encantador, a filha mais velha de Mortícia e Gomez da Família Addams conquistou a todos em Wandinha — e a série da Netflix está expandindo seus horizontes dentro e fora das telas. Dirigida por Tim Burton, a produção desbancou a quarta temporada de Stranger Things e se tornou a melhor estreia da gigante do streaming para uma série em língua inglesa, com 341,2 milhões de horas assistidas em todo o mundo.

Ainda na Netflix, Wandinha ressuscitou o interesse no clássico de 1991 A Família Addams, longa estrelado por Angelica Houston e Christina Ricci que agora ocupa a oitava posição no Top 10 de filmes mais assistidos no Brasil. Fora da plataforma, a série chamou atenção para a jovem que dá vida a personagem título: Jenna Ortega. Na HBO Max, a série A Vida Depois, protagonizada pela atriz, voltou ao Top 10 de mais assistidos do Brasil e da América Latina, ambos ocupando a sexta posição. Na história, Ortega interpreta uma estudante do ensino médio que precisa lidar com as consequências emocionais após sobreviver a um tiroteio em sua escola.

O “efeito Wandinha” foi tão acachapante que a produção conseguiu fazer com que uma música de Lady Gaga lançada em 2011 ressurgisse no Spotify — ainda que a canção nunca tendo sido tocada na série. Um usuário do TikTok fez uma montagem da cena em que a protagonista está dançando no baile da escola e colocou como trilha sonora Bloody Mary, do disco Born This Way. O vídeo viralizou nas redes sociais e fez com que a faixa atingisse 429 mil reproduções no dia 26 de novembro, o maior número desde seu lançamento. Ao que tudo indica, Jenna Ortega e sua Wandinha ainda vão conquistar mais pessoas para além da Família Addams e seus fãs.