Dua Lipa faz exigência estranha e irrita fãs que não foram ao Rock in Rio

Dua Lipa, a atração final do do Rock in Rio, fez uma exigência estranha que irritou os fãs que não foram ao festival de música neste domingo, 11. A estrela pop pediu ao Multishow que a transmissão de sua apresentação fosse atrasada por 30 minutos. Segundo o canal do grupo Globo, isso não afetará a experiência dos fãs que assistem o Rock in Rio de casa. “Falando em Dua Lipa, a gente precisa dar uma explicação sobre o show dela. Atendendo a pedidos da própria artista, da própria Dua Lipa, a gente vai atrasar um pouco a exibição do show, em 30 minutos. Vocês não vão perder nada, o show vai ser exibido do começo ao fim, na íntegra. A única diferença é que a pedido dela, a gente vai entrar meia hora mais tarde”, explicou Marcos Mion, que apresenta o evento ao lado de Kenya Sade.

Nas redes sociais, fãs que não foram ao Rock in Rio ficaram indignados com o atraso. Ainda não se sabe o que motivou o pedido de Dua Lipa. Entretanto, o show da cantora atrasou de qualquer forma.