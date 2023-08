Despedida do Brasil da Copa do Mundo Feminina faz Globo rir e chorar

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino foi eliminada da Copa do Mundo de Futebol Feminino nesta quarta-feira, 2, após empate com a Jamaica no último jogo da fase de grupos do torneio. Com isso, o Brasil deixa o campeonato de forma vexatória, mas que pelo menos rendeu uma explosão no ibope da Globo. De acordo com dados prévios da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o confronto teve média de 17 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), o que representa um aumento de 2000% em relação à média da faixa matutina da emissora. É o melhor resultado do horário em 20 anos.

Com os 17 pontos no PNT ainda, a faixa cresceu 97% em relação às quatro últimas semanas. Na Grande São Paulo, Brasil x Jamaica registrou 15 pontos, e no Rio foram 19. A partida foi narrada por Renata Silveira e contou com comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

O SporTV, canal esportivo pago da Globo, ficou na liderança de ibope da TV por assinatura, registrando um crescimento estrondoso: 2444% em relação à média da faixa das quatro semanas anteriores.

Com os resultados, a Globo pode sorrir com o desempenho da Copa do Mundo Feminina, entretanto, com a eliminação do Brasil, o campeonato pode não ver mais números tão altos até o final do torneio em 20 de agosto.

