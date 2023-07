‘De Volta aos 15’: série nacional conquista feito notável na Netflix

A segunda temporada da série nacional De Volta aos 15, estrelada por Camila Queiroz e Maisa Silva alcançou o top 10 de produções mais vistas do mundo da Netflix. De acordo com levantamento divulgado pela própria plataforma, a produção teve 7,9 milhões de horas consumidas e 2 milhões de visualizações totais na semana de 3 a 9 de julho — a série estreou no dia 5. É a única produção do Brasil no ranking e ocupa a sexta posição.

De Volta aos 15 ficou atrás de Celebrity (Coreia do Sul), Desejo Fatal (África do Su), Sorriso Real (Coreia do Sul), Laços Maternos (México) e Vejo Você na Próxima Vida (Coreia do Sul); e foi seguida por Cães de Caça (Coreia do Sul), Perfil Falso (Colômbia), Desgraça ao seu Dispor (Coreia do Sul) e Bastidores de Uma Conspiração (Alemanha).

