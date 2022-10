De Silvio Santos a novela: o que assistir no streaming em outubro

Atualizado em 30 set 2022, 18h57 - Publicado em 1 out 2022, 08h15

Por Redação Atualizado em 30 set 2022, 18h57 - Publicado em 1 out 2022, 08h15

Setembro foi um mês agitado para o streaming, mas outubro não ficará para trás. As plataformas vao receber uma série de produções inéditas, incluindo as brasileiras O Rei da TV e A Eleita, confira a seguir o que assistir no streaming esse mês.

O Clube da Meia-Noite

Onde: disponível na Netflix a partir do dia 7.

Nova série de Mike Flanagan, criador A Maldição da Residência Hill, a Maldição da Mansão Bly e A Missa da Meia-Noite, a produção acompanha um grupo de jovens que mora em um internato para pessoas com doenças terminais. Com a morte à espreita, eles fazem um pacto: o primeiro que partir precisa enviar aos demais um sinal do além.

A Eleita

Onde: disponível na Amazon Prime Video a partir do dia 7.

Co-criada por Clarice Falcão, que vive também a protagonista Fefê, a comédia nacional narra de forma satírica a vida de uma influencer que acabou eleita governadora do Rio de Janeiro por acidente, depois de fazer uma candidatura por brincadeira.

Todas as Flores

Onde: Disponível no Globoplay a partir do dia 17

Novela exclusiva do streaming, a trama de João Emanuel Carneiro conta a história de Maria (Sophie Charlotte), uma garota cega que reencontra a mãe e a irmã depois de muito tempo separadas. Interpretada por Regina Casé, a matriarca Zoé é a grande vilã da história, que conduz um esquema de tráfico humano.

Continua após a publicidade

O Rei da TV

Onde: disponível no Star+ a partir do dia 19

Silvio Santos é um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. A série inédita narra a história do dono do SBT desde a infância humilde até a construção de seu império nas telas.

O Enfermeiro da Noite

Onde: disponível da Netflix a partir do dia 26.

Inspirado em um caso real, o filme conta a história perturbadora de Charles Cullen (Eddie Redmayne), enfermeiro tido como o serial killer mais letal da história dos Estados Unidos. Assassino confesso de 40 pessoas, o americano pode ter sido responsável pela morte de até 400 pacientes.

The White Lotus

Onde: disponível no HBO Max a partir do dia 28.

A segunda temporada da série chega à plataforma carregada de expectativas depois de ganhar o Emmy de melhor minissérie em 2021. Com alfinetadas à vida luxuosa dos ricos, a primeira fase tinha uma morte como pano de fundo, fazendo dos hóspedes do resort suspeitos. A nova leva de episódios, disponibilizados semanalmente, apresenta novos personagens com conflitos inéditos