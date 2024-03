De ‘Ripley’ a ‘Dias Perfeitos’: o que assistir no streaming em abril

Em abril, não vão faltar opções para os fãs de cinema e TV. A agenda de lançamentos das plataformas de streaming está recheada de séries e filmes de suspense, romance, drama, ação e mais. Confira as principais estreias:

Ripley

Onde assistir: Netflix

Quando estreia: 04/04

Nesta nova adaptação do romance best-seller O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith, Andrew Scott vive o vigarista nova-iorquino que se envolve em uma teia de mentiras e assassinatos para alcançar seus objetivos. Na trama, Tom Ripley (Scott) é contratado para viajar à Itália e convencer o filho de um milionário a voltar para casa, e usa o trabalho como brecha para se apoderar do estilo de vida da alta sociedade. Dirigida por Steven Zaillian, vencedor de cinco prêmios Oscar, a minissérie ainda conta com Dakota Fanning e Johnny Flynn no elenco.

Música

Onde assistir: Prime Video

Quando estreia: 04/04

Descendente de brasileiros, mas nascido e criado nos Estados Unidos, Rudy Mancuso dirige e estrela esta comédia musical baseada em sua própria vida. No filme, ele interpreta Rudy, personagem com quem compartilha o nome e também a sinestesia — condição neurológica rara que o faz transformar sons cotidianos em ritmo. Atormentado pela música, ele precisa conciliar trabalho, romance e família em uma história cheia de referências à cultura brasileira. O elenco, que ainda conta com a brasilo-estadunidense Camila Mendes, intercala falas em português e inglês durante a trama.

Sugar

Onde assistir: Apple TV+

Quando estreia: 05/04

Dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles, a nova série noir da Apple TV+ acompanha o detetive particular John Sugar (Colin Farrell), contratado para investigar o misterioso desaparecimento da neta de um magnata de Hollywood. Enquanto tenta descobrir o paradeiro da jovem, ele acaba desenterrando segredos da família há muito tempo esquecidos. Os dois primeiros episódios de Sugar chegam ao streaming no dia 5 de abril, e depois, os capítulos serão lançados semanalmente.

Dias Perfeitos

Onde assistir: MUBI

Quando estreia: 12/04

Hirayama (Koji Yakusho) é um homem na casa dos 60 anos que trabalha limpando banheiros públicos em Tóquio e coleciona fitas cassete. Contente com sua rotina estruturada, ele tem sua serenidade posta em xeque pela visita inesperada de um parente. Dirigido por Wim Wenders, o longa japonês foi indicado a melhor filme internacional na cerimônia do Oscar em 2024.

O Simpatizante

Onde assistir: Max

Quando estreia: 14/04

Nos anos 70, um espião comunista vietnamita é exilado nos Estados Unidos e passa a trabalhar como consultor em um filme de Hollywood. Essa é a premissa de O Simpatizante, minissérie estrelada por Hoa Xuande, Sandra Oh e Robert Downey Jr., que interpreta diversos personagens da trama: entre eles, um policial da CIA, um congressista e o diretor do filme do qual o protagonista participa. Os estúdios A24 e HBO assinam a produção, baseada no livro homônimo de Viet Thanh Nguyen.

