Contra Bolsonaro, ator Mark Ruffalo apoia Lula nas eleições

Intérprete do herói Hulk, da Marvel, Mark Ruffalo demonstrou um apoio incisivo a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), nas eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro, do PL (Partido Liberal). “Hoje, humildemente acrescento minha voz para ressaltar as consequências globais da eleição brasileira. Você pode assistir minha mensagem e, mais importante, as palavras de muitos bravos defensores brasileiros da democracia e do planeta na transmissão ao vivo de hoje. Lula falando em breve!”, escreveu o astro de Hollywood no Twitter na noite desta segunda-feira, 26.

Today, I humbly add my voice to lift up the global consequences of the Brazilian election. You can watch my message, and more importantly the words of many brave Brazilian defenders of democracy & the planet in today's livestream event. Lula speaking soon! https://t.co/ARkVTXMnpS

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 26, 2022