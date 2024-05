Como assistir ao Futebol Solidário, jogo com celebridades em prol do RS

Neste domingo, 26, a Globo promove o Futebol Solidário no Domingão, uma partida entre celebridades e jogadores profissionais ativos ou aposentados que visa arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O jogo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, e vai ao ar a partir das 16h na emissora, durante o Domingão com Huck, e também será transmitido no Globoplay no streaming e pelo SporTV, na TV paga. O pré-jogo começa às 14h50. A transmissão contará com a narração de Luis Roberto.

Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira, e Mano Menezes vão comandar os dois times — batizados de União e Esperança — que terão Ronaldinho Gaúcho e Cafu como capitães. Os uniformes serão estampados com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul.

Entre os jogadores confirmados estão: D’Alessandro, Djalminha, Bebeto, Petkovic, Denilson, Fernando Prass, Diego Ribas, Filipe Luís, Carlos Germano, Formiga, Kleberson, Vampeta, Edilson Capetinha, Edilson, Amaral, Juan, Diego Souza, Elano, Bárbara, Junior, Roger Flores, Ricardinho, Dodô, Alline Calandrini, Alex Meschini e Ramon Motta. Dos jogadores ativos há Nenê, Tamires e Érika.

Já os artistas são: Ludmilla, Wesley Safadão, Thiaguinho, Belo, MC Daniel, L7NNON, Poze do Rodo, Gabriel O Pensador, Thiago Martins, Dilsinho, Nattanzinho, Matheus Fernandes, Xamã, Marco Luque, Lucy Ramos, José Loreto, Renato Góes, Marcello Melo Jr., Giovanna Cordeiro, Sergio Guizé e Fred Bruno.

A arbitragem ficará a cargo de Raphael Claus e Anderson Daronco.

Os ingressos custam 60 reais a inteira e 30 reais a meia-entrada, podem ser comprados pela internet ou diretamente na bilheteria do Maracanã, e o dinheiro arrecadado será destinado à Cufa (Central Única de Favelas). Já a receita gerada pela comercialização de patrocínios pela transmissão será doada pela Globo a projetos apoiados pela plataforma Para Quem Doar.

No pré-jogo do Domingão, Luciano Huck receberá os jogadores e os artistas convidados no Maracanã. No SporTV, a narração será de Gustavo Villani,

O evento é uma parceria da Globo com a prefeitura do Rio de Janeiro, a CBF e o Jogo das Estrelas.

