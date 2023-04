Como Ana Maria Braga salvou relacionamento amoroso de jornalista da Globo

Discreto sobre sua vida pessoal, o jornalista da Globo Caco Barcellos, apresentador do Profissão Repórter, expôs acidentalmente sua intimidade à Ana Maria Braga durante um café da manhã do Mais Você em novembro do ano passado. Na ocasião, o prestigiado repórter investigativo divulgava a série Rota 66 – A Polícia que Mata, do Globoplay, inspirada em seu livro, quando lamentou o término de seu namoro com a promotora Carla Tilley. “Eu a conheci em uma situação dramática, com a perda de dois filhos derivada de um erro médico. Tempos depois, a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por ser dedicado demais ao trabalho, eu descuidava das relações afetivas e ela me trouxe um certo equilíbrio. Uma pena que agora estejamos afastado devido ao erro meu, mas tenho esperança”, declarou Barcellos à época. Comovida, Ana Maria tentou ajudar. “Você está com o coração doído. Mas olha, amor, amor é difícil de encontrar na vida da gente. Quando achamos alguém que bate no coração… Errar todo mundo erra, mas aprendemos com erros”, disse a apresentadora ao colega de emissora.

Nesta terça-feira, 11, durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, o jornalista avisou que o empurrão de Ana Maria fez efeito. “Preciso agradecer à Ana Maria Braga. A influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou”, anunciou ele sorrindo, sem dar mais detalhes da reconciliação.