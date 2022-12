Com doença crônica no pulmão, ator Pedro Paulo Rangel é intubado

Internado na Casa de Saúde São José do Rio de Janeiro desde 30 de outubro, o ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, precisou ser intubado na última semana. A VEJA, o hospital confirmou apenas que o artista está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) desde 6 de novembro. Em decorrência de anos de tabagismo, do qual se livrara em 1998, Rangel enfrenta uma doença pulmonar obstrutiva crônica desde 2002. A síndrome causa obstrução das vias aéreas, dificultando a respiração. Os principais sintomas são falta de ar ao realizar esforço físico, pigarro e tosse com secreção.

Apesar da condição física, o ator continuou trabalhando normalmente e estava em cartaz com o espetáculo O Ator e o Lobo na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na zona sul do Rio.

Pedro Paulo Rangel é famoso pelo papel de Calixto na novela O Cravo e a Rosa (2000), reexibida recentemente em uma faixa especial da Globo na grade vespertina, além de outros folhetins como Vale Tudo (1988).